Erman Toroğlu: Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olamaz
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin oyununu ve Ersun Yanal'ı eleştiren Toroğlu, "Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olamaz. Ersun Yanal sürekli uyutuyor." ifadelerini kullandı.
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