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24 Kasım 2019, Pazar
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti

Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti

Teknik Direktörü , ve müsabakalarında yaptığı toplam 6 değişikliğin 5’inde savunmaya yönelik oyuncular tercih etti. Yanal'ın özellikle Malatya maçındaki performansı beğenilmedi.

'de geride kalan 12 haftada toplam 21 puan toplayan 'de oyuncu değişikliklerini savunmadan yana kullandı.

11. haftada oynanan maçında hücumda pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekipte oyuna sonradan savunmaya yönelik isimler Dirar, Jailson ve Sadık dahil olmuştu.

12. haftada oynanan karşısında da hücumda etkili olamayan Fenerbahçe'de Rodrigues, Jailson ve Tolgay oyuna sonradan dahil oldu.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Rodrigues dışındaki tüm oyuncu değişikliklerini savunmaya yönelik yapması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

  1. 24.11.2019
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