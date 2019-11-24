Yeni Malatyaspor'un golünde faul var mı? Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!
- Fenerbahçe transfer girişimlerini hızlandırdı!
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?
- Fenerbahçe'de 4 imza birden!
- Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim ocakta yolcu
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza atması bekleniyordu...
- Ersun Yanal ısrarla istiyor! Kupa canavarı Fenerbahçe'ye
- Gol krallığı oranları güncellendi! Vedat Muriqi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.