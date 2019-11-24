Erman Toroğlu: Altay'ın sakatlandığı pozisyon net ofsayttı
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Altay'ın sakatlandığı pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Altay'ın sakatlandığı pozisyon net ofsayttı. Neden kaldırdığında düdük çalmıyorsunuz? Neden VAR'ı beklemiyorsunuz? Ofsayt, neden devam ediyorsun, VAR sonraki iş. Ayağı kırılsa kalecinin ne olacak?" ifadelerini kullandı.
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