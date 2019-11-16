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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Emenike tutunamadı

Emenike tutunamadı

Kanarya'nın eski yıldızı 'nin 2. Lig ekibi Westerlo'daki macerası 2 ay sürdü. Nijeryalı futbolcunun fiziksel durumunu toparlayamadığı için yolların ayrıldığı belirtildi.

Kanarya'nın eski yıldızı 'nin 2. Lig ekibi Westerlo'daki macerası 2 ay sürdü. Nijeryalı futbolcunun fiziksel durumunu toparlayamadığı için yolların ayrıldığı belirtildi. Belçika basınındaki iddialara göre Emenike, takım doktoru ile birlikte aşırı şekilde alkol aldığı için gitti.

  1. 16.11.2019
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