Volkan Demirel çalışıyor
17 yıl Fenerbahçe kalesini koruduktan sonra sarı-lacivertli kulüpte yardımcı antrenör olarak kariyerine devam eden Volkan Demirel, dün futbol akademisini ziyaret etti.
Tam 17 yıl kalesini koruduğu F.Bahçe'de yardımcı antrenörlük görevine getirilen Volkan Demirel, dün futbol akademisini ziyaret etti. Sarı-lacivertli takımın akademide görevli antrenörleriyle bir araya gelen Demirel, fikir alışverişinde bulunurken, "Geleceğimizin temsilcileri olan gençler için bize düşen her göreve hazırız" dedi.
- 8.11.2019
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