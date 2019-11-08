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08 Kasım 2019, Cuma
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çalışıyor

Volkan Demirel çalışıyor

17 yıl kalesini koruduktan sonra sarı-lacivertli kulüpte yardımcı antrenör olarak kariyerine devam eden , dün futbol akademisini ziyaret etti.

Tam 17 yıl kalesini koruduğu F.Bahçe'de yardımcı antrenörlük görevine getirilen , dün futbol akademisini ziyaret etti. Sarı-lacivertli takımın akademide görevli antrenörleriyle bir araya gelen Demirel, fikir alışverişinde bulunurken, "Geleceğimizin temsilcileri olan gençler için bize düşen her göreve hazırız" dedi.

  1. 8.11.2019
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