Volkan Demirel çalışıyor

Tam 17 yıl kalesini koruduğu F.Bahçe'de yardımcı antrenörlük görevine getirilen Volkan Demirel, dün futbol akademisini ziyaret etti. Sarı-lacivertli takımın akademide görevli antrenörleriyle bir araya gelen Demirel, fikir alışverişinde bulunurken, "Geleceğimizin temsilcileri olan gençler için bize düşen her göreve hazırız" dedi.