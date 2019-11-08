Kilit pas ve hücum pasında ligin en iyisi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kilit pas ve hücum pasında ligin en iyisi

Kilit pas ve hücum pasında ligin en iyisi

Kilit pas ve hücum pasında ligin en iyisi

Geçtiğimiz yılın ilk 10 haftasında kötü bir grafik çizen , bu sezon istatistiklerde fark yarattı. Sarı-lacivertliler, özellikle hücumda ve başarılı paslarda zirvede yer aldı.

Geride kalan 10 haftada 17 puanla 4. sırada yer alan , istatistiklerde fark yarattı. Geçtiğimiz yılın ilk 10 haftasında aldığı kötü sonuçların yanı sıra futboluyla da dibe vuran sarı-lacivertliler, bu sezon özellikle hücumda ve başarılı paslarda zirvede yer alıyor. 61 kilit pas ve hücumda yapılan 538 pasla diğer takımları geride bırakan Kanarya, orta (212) ve uzun paslarda da (449) ikincilikte yer alıyor.

PAŞA DIŞARIDA DAHA ETKİLİ

deplasmanda daha iyi oynuyor. Lacivert-beyazlılar bu sezon ligde elde ettiği 3 galibiyetin 2'sini dış sahada aldı. Denizlispor'u 1-0, Göztepe'yi ise 4-1 mağlup eden İstanbul ekibi, son 3 deplasman maçından 7 puan çıkardı.

  1. 8.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kilit pas ve hücum pasında ligin en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN