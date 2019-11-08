Kilit pas ve hücum pasında ligin en iyisi

Geride kalan 10 haftada 17 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, istatistiklerde fark yarattı. Geçtiğimiz yılın ilk 10 haftasında aldığı kötü sonuçların yanı sıra futboluyla da dibe vuran sarı-lacivertliler, bu sezon özellikle hücumda ve başarılı paslarda zirvede yer alıyor. 61 kilit pas ve hücumda yapılan 538 pasla diğer takımları geride bırakan Kanarya, orta (212) ve uzun paslarda da (449) ikincilikte yer alıyor.

PAŞA DIŞARIDA DAHA ETKİLİ

Kasımpaşa deplasmanda daha iyi oynuyor. Lacivert-beyazlılar bu sezon ligde elde ettiği 3 galibiyetin 2'sini dış sahada aldı. Denizlispor'u 1-0, Göztepe'yi ise 4-1 mağlup eden İstanbul ekibi, son 3 deplasman maçından 7 puan çıkardı.