Kilit pas ve hücum pasında ligin en iyisi
Geçtiğimiz yılın ilk 10 haftasında kötü bir grafik çizen Fenerbahçe, bu sezon istatistiklerde fark yarattı. Sarı-lacivertliler, özellikle hücumda ve başarılı paslarda zirvede yer aldı.
Geride kalan 10 haftada 17 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, istatistiklerde fark yarattı. Geçtiğimiz yılın ilk 10 haftasında aldığı kötü sonuçların yanı sıra futboluyla da dibe vuran sarı-lacivertliler, bu sezon özellikle hücumda ve başarılı paslarda zirvede yer alıyor. 61 kilit pas ve hücumda yapılan 538 pasla diğer takımları geride bırakan Kanarya, orta (212) ve uzun paslarda da (449) ikincilikte yer alıyor.
PAŞA DIŞARIDA DAHA ETKİLİ
Kasımpaşa deplasmanda daha iyi oynuyor. Lacivert-beyazlılar bu sezon ligde elde ettiği 3 galibiyetin 2'sini dış sahada aldı. Denizlispor'u 1-0, Göztepe'yi ise 4-1 mağlup eden İstanbul ekibi, son 3 deplasman maçından 7 puan çıkardı.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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