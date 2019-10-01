Gözler TFF’de

Futbol Federasyonu bugün toplanıyor. Fenerbahçe'nin 'kural hatası' başvurusu yaptığı Alanyaspor maçı ile ilgili itirazın da toplantıda konuşulabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, 2 pozisyonda kural hatası olduğu iddiasıyla maçın 45+2'nci dakikadan (1-0' dan) itibaren tekrarlanmasını istemişti. Tekrar kararı çıkarsa, maçın ne zaman oynanacağı da açıklanacak. Çıkacak karara iki kulübün de itiraz hakkı bulunuyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Antalyaspor maçının biletleri divan üyeleri ve kart sahipleri için satışa sunuldu. Fiyatlar 70 liradan başlıyor. Öğrenci tribünü 35, misafir tribün ise 91 lira. Genel satış yarın başlayacak. Cuma günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da start alacak.