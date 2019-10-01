Gözler TFF’de
Futbol Federasyonu bugün toplanıyor. Fenerbahçe'nin 'kural hatası' başvurusu yaptığı Alanyaspor maçı ile ilgili itirazın da toplantıda konuşulabileceği belirtiliyor.
Futbol Federasyonu bugün toplanıyor. Fenerbahçe'nin 'kural hatası' başvurusu yaptığı Alanyaspor maçı ile ilgili itirazın da toplantıda konuşulabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, 2 pozisyonda kural hatası olduğu iddiasıyla maçın 45+2'nci dakikadan (1-0' dan) itibaren tekrarlanmasını istemişti. Tekrar kararı çıkarsa, maçın ne zaman oynanacağı da açıklanacak. Çıkacak karara iki kulübün de itiraz hakkı bulunuyor.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Antalyaspor maçının biletleri divan üyeleri ve kart sahipleri için satışa sunuldu. Fiyatlar 70 liradan başlıyor. Öğrenci tribünü 35, misafir tribün ise 91 lira. Genel satış yarın başlayacak. Cuma günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da start alacak.
- 1.10.2019
-
Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Gözler TFF’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.