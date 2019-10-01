De Colo farkı

Basketbol Ligi'ne 90-57'lik İTÜ galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo fırtınası esti... Fransız basketbolcu, attığı 21 sayıyla öne çıkarken, kısa sürede yakaladığı uyumla tam puan aldı. İzleyenlere basketbol şov sunan yıldız oyuncu, sosyal medyada da çok konuşuldu.

KATALOG İÇİN DOWN'LU ÇEKİM

Sosyal projeleri ile dikkat çeken Fenerbahçe örnek bir davranışa daha imza attı. Sarı-lacivertli takımın Fenerium kataloglarında Down sendromu olan çocuklar yer aldı. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü de mart ayında down sendromlu çocukve ailelerini Ülker Stadı'nda ağırlamıştı.