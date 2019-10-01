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01 Ekim 2019, Salı
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De Colo farkı

De Colo farkı

Basketbol? Ligi'ne 90-57'lik galibiyetiyle başlayan Beko'da Nando De Colo fırtınası esti... Fransız basketbolcu, attığı 21 sayıyla öne çıktı.

'ne 90-57'lik galibiyetiyle başlayan Beko'da Nando De Colo fırtınası esti... Fransız basketbolcu, attığı 21 sayıyla öne çıkarken, kısa sürede yakaladığı uyumla tam puan aldı. İzleyenlere basketbol şov sunan yıldız oyuncu, sosyal medyada da çok konuşuldu.

KATALOG İÇİN DOWN'LU ÇEKİM
Sosyal projeleri ile dikkat çeken Fenerbahçe örnek bir davranışa daha imza attı. Sarı-lacivertli takımın Fenerium kataloglarında Down sendromu olan çocuklar yer aldı. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü de mart ayında down sendromlu çocukve ailelerini Ülker Stadı'nda ağırlamıştı.

  1. 1.10.2019
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