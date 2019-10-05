Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi!

Süper Lig'e nispeten iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 6 haftalık zorlu fikstürden 11 puan toplayarak çıkmıştı. Ancak sarı-lacivertliler, 7. haftada Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçında beklenmedik bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyetin ardından Ersun Yanal'ın kadro tercihi oldukça tartışılırken, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi ve gelecek sezon için yaptığı transfer planları da suya düşebilir...
5 Ekim 2019 Cumartesi 15:28
Güncelleme: 05.10.2019 15:28
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Fenerbahçe'de Jailson'un performansı tartışılsa da, birçok eleştiriye rağmen teknik direktör Ersun Yanal Jailson'u stoperde oynatmaya devam ediyor.
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Derbide deneyimli teknik adamın bu kararının ne kadar doğru olduğu Falcao'nun etkisiz hale gelmesiyle ortaya çıktı.
Ancak Alanyaspor ve son oynanan Antalyaspor maçında Brezilyalının yaptığı hatalar Fenerbahçe'yi mağlubiyete sürükledi.
Orta saha oyuncusu olmasına rağmen Brezilyalı futbolcu sezon başı hazırlık kampında mecburen stopere çekilmişti.
Stoper transferi geç yapıldığı için bu bölgede şans bulan oyuncu teknik heyeti fazlasıyla şaşırttı.