Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi!

Süper Lig'e nispeten iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 6 haftalık zorlu fikstürden 11 puan toplayarak çıkmıştı. Ancak sarı-lacivertliler, 7. haftada Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçında beklenmedik bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyetin ardından Ersun Yanal'ın kadro tercihi oldukça tartışılırken, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi ve gelecek sezon için yaptığı transfer planları da suya düşebilir...

5 Ekim 2019 Cumartesi 15:28 Güncelleme: 05.10.2019 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





