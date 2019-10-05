Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi!

Süper Lig'e nispeten iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 6 haftalık zorlu fikstürden 11 puan toplayarak çıkmıştı. Ancak sarı-lacivertliler, 7. haftada Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçında beklenmedik bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyetin ardından Ersun Yanal'ın kadro tercihi oldukça tartışılırken, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi ve gelecek sezon için yaptığı transfer planları da suya düşebilir...
5 Ekim 2019 Cumartesi 15:28 Güncelleme: 05.10.2019 15:28
Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi!

Fenerbahçe'de Jailson'un performansı tartışılsa da, birçok eleştiriye rağmen teknik direktör Ersun Yanal Jailson'u stoperde oynatmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi!

Derbide deneyimli teknik adamın bu kararının ne kadar doğru olduğu Falcao'nun etkisiz hale gelmesiyle ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi!

Ancak Alanyaspor ve son oynanan Antalyaspor maçında Brezilyalının yaptığı hatalar Fenerbahçe'yi mağlubiyete sürükledi.

Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi!

Orta saha oyuncusu olmasına rağmen Brezilyalı futbolcu sezon başı hazırlık kampında mecburen stopere çekilmişti.

Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi!

Stoper transferi geç yapıldığı için bu bölgede şans bulan oyuncu teknik heyeti fazlasıyla şaşırttı.

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