MHK Başkanı Zekeriya Alp Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedilme nedenini açıkladı

TFF ile olan hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa'nın neden bu sezon ki profesyonellik kariyerinin bittiğine dair kamuoyunda bir merak uyanmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in sözlerine göre bu karardaki en büyük etken Beşiktaş-Başakşehir maçında verdiği, vermediği kararlar ve VAR kullanımındaki tutumu oldu. İşte Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedilme nedeni ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in açıklamaları...

5 Ekim 2019 Cumartesi 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





