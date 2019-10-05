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MHK Başkanı Zekeriya Alp Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedilme nedenini açıkladı
TFF ile olan hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa'nın neden bu sezon ki profesyonellik kariyerinin bittiğine dair kamuoyunda bir merak uyanmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in sözlerine göre bu karardaki en büyük etken Beşiktaş-Başakşehir maçında verdiği, vermediği kararlar ve VAR kullanımındaki tutumu oldu. İşte Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedilme nedeni ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in açıklamaları...
5 Ekim 2019 Cumartesi 11:47
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Türkiye Futbol Federasyonu, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini feshettiğini duyurmuştu.
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TFF'den yapılan açıklamada; "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi. Yine Van Spor Futbol Kulübü ile PiserroKahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı." ifadelerini kullanmıştı.
41 yaşındaki Suat Arslanboğa, son olarak Süper Lig'de tartışmalı Beşiktaş-Başakşehir maçını yönetmiş, diğer tartışmalı maç olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
ZEKERİYA ALP AÇIKLADI
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, yakın çevresiyle yaptığı sohbette sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa'nın durumunu değerlendirdi.
Hakemlerle her yaptığı toplantıda, "Hakemin onurunu koruyun" mesajını verdiğini belirten MHK Başkanı, "Beşiktaş'ın futbolcusu Adem Ljajic'in, Suat Arslanboğa'ya yaptığı hakaretti.