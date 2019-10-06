Fenerbahçe Beko 84-75 Gaziantep Basketbol - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Beko 84-75 Gaziantep Basketbol

84-75

Fenerbahçe Beko 84-75 Gaziantep Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında , konuk ettiği 'u 84-75 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, ligde 2. galibiyetini elde etti. Gaziantep temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın başında iki ekip de boyalı alandan sayı üretmekte zorluk çekerken , üç sayılık basketlerle 6. dakikayı 12-8 üstün geçti. Hagins'le pota altından sayılar bulan karşısında sarı-lacivertli ekip, De Colo'nun iç ve dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdürdü ve ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'ya kolay sayı şansı vermeyen Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt ve Sanders'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 17. dakikada ilk kez öne geçti: 34-36. Gaziantep temsilcisi, Vasiliauskas'ın çeyreğin son saniyesinde kaydettiği üç sayılık basketle, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

İkinci yarıya hücumda kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Can Uğur Öğüt'le arka arkaya sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 25. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 45-53. Rakip yarı sahada pres yaparak Gaziantep Basketbol'a kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, De Colo'nun sayılarıyla farkı 1 sayıya kadar indirse de Gaziantep temsilcisi, son çeyreğe 61-60 önde girdi.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Gaziantep Basketbol, Sanders'in üç sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 3'e taşıdı: 67-70. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla farkı kapattı ve 36. dakikada yeniden öne geçti: 71-70. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada De Colo'nun dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-75 galip ayrıldı.

Karşılaşma, Fenerbahçe Beko'nun cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Öte yandan müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy da takip etti.

  1. 06.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko 84-75 Gaziantep Basketbol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN