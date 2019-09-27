Galatasaray'dan flaş koreografi kararı! Fenerbahçe derbisinde...
Türkiye'de nefesler tutuldu... Tüm gözler 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında yaşanan gerilime taraftarların ne tepki vereceği merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray taraftarının koreografi kararı...
Galatasaray tribünlerinin yarınki maç için özel koreografi hazırlığında olmadığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunan bir koreografi hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyordu. Ancak böyle bir plan bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle kulübede olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim için de yine herhangi bir koreografi mesajı içinde olunmadığı bildirildi.
Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyümüştü. Galatasaray yönetim TT Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı. Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki dersiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti. Ancak Sarı-Lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı. Cezalı olduğu için derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç için böylece loca ihtimali de ortadan kalktı.
- 27.09.2019
- Güncelleme: 27.09.2019 12:33
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