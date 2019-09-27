Galatasaray'dan flaş koreografi kararı! Fenerbahçe derbisinde... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Galatasaray'dan flaş koreografi kararı! Fenerbahçe derbisinde...

'dan flaş koreografi kararı! derbisinde...

Galatasaray'dan flaş koreografi kararı! Fenerbahçe derbisinde...

'de nefesler tutuldu... Tüm gözler 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak - derbisine çevrildi. Dev maç öncesi Fenerbahçe Başkanı ve Galatasaray arasında yaşanan gerilime taraftarların ne tepki vereceği merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray taraftarının koreografi kararı...

tribünlerinin yarınki maç için özel koreografi hazırlığında olmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların Başkanı 'a göndermede bulunan bir koreografi hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyordu. Ancak böyle bir plan bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle kulübede olamayacak olan Teknik Direktör için de yine herhangi bir koreografi mesajı içinde olunmadığı bildirildi.

Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyümüştü. Galatasaray yönetim Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı. Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki dersiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti. Ancak Sarı-Lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı. Cezalı olduğu için derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç için böylece loca ihtimali de ortadan kalktı.

  1. 27.09.2019
  2. Güncelleme: 27.09.2019 12:33
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan flaş koreografi kararı! Fenerbahçe derbisinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN