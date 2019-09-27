İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ülkemizin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de kozlarını paylaşacak... İki takımda da derbiye özel önlemler alınırken, teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal derbiye çıkacakları 11'lerde sürpriz değişiklikler planlıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

27 Eylül 2019 Cuma 11:23 Güncelleme: 27.09.2019 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





