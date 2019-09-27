İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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Haberler Galeri İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri!

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ülkemizin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de kozlarını paylaşacak... İki takımda da derbiye özel önlemler alınırken, teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal derbiye çıkacakları 11'lerde sürpriz değişiklikler planlıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...
27 Eylül 2019 Cuma 11:23 Güncelleme: 27.09.2019 11:26
İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri!

Süper Lig'in 6. haftasında 110 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak.

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İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri!

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe 390. kez karşı karşıya gelecek.

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri!

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri!

İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri!

Ligde 125. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 124 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

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