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İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'leri!
Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ülkemizin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de kozlarını paylaşacak... İki takımda da derbiye özel önlemler alınırken, teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal derbiye çıkacakları 11'lerde sürpriz değişiklikler planlıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...
27 Eylül 2019 Cuma 11:23
Güncelleme: 27.09.2019 11:26
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Süper Lig'in 6. haftasında 110 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak.
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Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe 390. kez karşı karşıya gelecek.
Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.
İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.
Ligde 125. randevu
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 124 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.