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18 Ağustos 2019, Pazar
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'den Babacar için teklif

Fenerbahçe'den Babacar için teklif

'de sürpriz bir gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertli ekip, forması giyen Khouma Babacar için kiralama teklifi yaptı.

'de alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'de son hamle 'ın da listesinde bulunan Babacar oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Shira'nın haberine göre sarı-lacivertli ekip 'nun golcüsü Khouma Babacar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

KHOUMA BABACAR KİMDİR?

26 yaşındaki Senegalli golcü kariyerine İtalyan ekibi Pescara'nın altyapısında başladı. ve Modena takımlarında forma giyen golcü futbolcu, 2018'de Sassuolo'nun yolunu tuttu. Senegal Milli Takımı'nda da oynayan Babacar, geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 31 maçta 7 gole imzasını atarken 2 de asist yaptı.

  1. 18.08.2019
  2. Güncelleme: 18.08.2019 16:12
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