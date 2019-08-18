Fenerbahçe'den Babacar için teklif
Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertli ekip, Sassuolo forması giyen Khouma Babacar için kiralama teklifi yaptı.
Süper Lig'de alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son hamle Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Babacar oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Shira'nın haberine göre sarı-lacivertli ekip Sassuolo'nun golcüsü Khouma Babacar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.
KHOUMA BABACAR KİMDİR?
26 yaşındaki Senegalli golcü kariyerine İtalyan ekibi Pescara'nın altyapısında başladı. Fiorentina ve Modena takımlarında forma giyen golcü futbolcu, 2018'de Sassuolo'nun yolunu tuttu. Senegal Milli Takımı'nda da oynayan Babacar, geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 31 maçta 7 gole imzasını atarken 2 de asist yaptı.
- 18.08.2019
- Güncelleme: 18.08.2019 16:12
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Fenerbahçe'den Babacar için teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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