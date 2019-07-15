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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'de 'un sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe'de Kiah Stokes'un sözleşmesi uzatıldı

Kadın Basketbol Takımı forması giyen 'un sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. Sarı-lacivertli sporcu bu sezon yerli statüsünde forma giyecek.

, bu sezon yerli statüsünde oynayacak kadın basketbol takımı oyuncularından 'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivotun 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi. Açıklamada, "Yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol şubemiz, Milli oyuncumuz Kiah Stokes ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kiah Stokes'a çubuklu forma ile nice başarılar dileriz" denildi.

  1. 15.07.2019
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