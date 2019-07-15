Fenerbahçe'de Kiah Stokes'un sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı forması giyen Kiah Stokes'un sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. Sarı-lacivertli sporcu bu sezon yerli statüsünde forma giyecek.
Fenerbahçe, bu sezon yerli statüsünde oynayacak kadın basketbol takımı oyuncularından Kiah Stokes'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivotun 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi. Açıklamada, "Yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol şubemiz, Milli oyuncumuz Kiah Stokes ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kiah Stokes'a çubuklu forma ile nice başarılar dileriz" denildi.
? Kiah Stokes 1 yıl daha bizimle! ?? #PotanınKraliçeleri— Fenerbahçe Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) 15 Temmuz 2019
?? https://t.co/iTIafxOVUc pic.twitter.com/DraOvdiPVl
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Fenerbahçe'de Kiah Stokes'un sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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