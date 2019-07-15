Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu!
Beş yıla ulaşan şampiyonluk hasretine son vermek için 'sonuç odaklı' bir kadro kuran sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Kruse, Hasan Ali, Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Moses ve Rodrigues gibi deneyimli isimler, formda oldukları sürece banko oynayacak. Ayrıca yeni alınacak bir stoper de ilk 11'e girecek. Topuk Yaylası kampı sona eren Fenerbahçe'de, kampın yıldızı da belli oldu...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:31
Güncelleme: 15.07.2019 09:31
Topuk Yaylası kampı, her ne kadar transfer çalışmaları bitmemiş olmasa da yeni sezondaki Fenerbahçe'nin nasıl olacağı yönünde önemli sinyaller verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
5 yıla çıkan şampiyonluk hasretini noktalamaya kararlı olan teknik direktör Ersun Yanal, geçen sezona oranla ideal 11'de en az 5 değişiklik yapmayı planlıyor.
KALECİLERİN YARIŞINDA ALTAY BİR ADIM ÖNDE
Camianın büyük beklentilerini karşılayabilmek için zorunlu olarak 'sonuç odaklı' bir kadro kuran sarı lacivertlilerin ideal 11'inde, kaleci Altay Bayındır hariç tecrübeli isimler ağırlıkta.
Hürriyet'in haberine göre kampın yıldızı olan 21 yaşındaki Altay da yaşının çok ötesinde bir olgunluğa sahip olduğu için Harun Tekin ve Berke Özer ile girdiği yarışta bir adım önde görünüyor.
Orta alanda Emre Belözoğlu, üstün yeteneklerinin yanında liderlik özelliğiyle sivrilirken, 10 numara pozisyonu için transfer edilen Max Kruse, şimdiden adını ilk 11'e yazdırdı.