Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu!

Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu!

Beş yıla ulaşan şampiyonluk hasretine son vermek için 'sonuç odaklı' bir kadro kuran sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Kruse, Hasan Ali, Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Moses ve Rodrigues gibi deneyimli isimler, formda oldukları sürece banko oynayacak. Ayrıca yeni alınacak bir stoper de ilk 11'e girecek. Topuk Yaylası kampı sona eren Fenerbahçe'de, kampın yıldızı da belli oldu...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:31 Güncelleme: 15.07.2019 09:31
Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu!

Topuk Yaylası kampı, her ne kadar transfer çalışmaları bitmemiş olmasa da yeni sezondaki Fenerbahçe'nin nasıl olacağı yönünde önemli sinyaller verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu!

5 yıla çıkan şampiyonluk hasretini noktalamaya kararlı olan teknik direktör Ersun Yanal, geçen sezona oranla ideal 11'de en az 5 değişiklik yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu!

KALECİLERİN YARIŞINDA ALTAY BİR ADIM ÖNDE

Camianın büyük beklentilerini karşılayabilmek için zorunlu olarak 'sonuç odaklı' bir kadro kuran sarı lacivertlilerin ideal 11'inde, kaleci Altay Bayındır hariç tecrübeli isimler ağırlıkta.

Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu!

Hürriyet'in haberine göre kampın yıldızı olan 21 yaşındaki Altay da yaşının çok ötesinde bir olgunluğa sahip olduğu için Harun Tekin ve Berke Özer ile girdiği yarışta bir adım önde görünüyor.

Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu!

Orta alanda Emre Belözoğlu, üstün yeteneklerinin yanında liderlik özelliğiyle sivrilirken, 10 numara pozisyonu için transfer edilen Max Kruse, şimdiden adını ilk 11'e yazdırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN