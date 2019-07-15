Fenerbahçe'de kampın yıldızı o isim oldu!

Beş yıla ulaşan şampiyonluk hasretine son vermek için 'sonuç odaklı' bir kadro kuran sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Kruse, Hasan Ali, Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Moses ve Rodrigues gibi deneyimli isimler, formda oldukları sürece banko oynayacak. Ayrıca yeni alınacak bir stoper de ilk 11'e girecek. Topuk Yaylası kampı sona eren Fenerbahçe'de, kampın yıldızı da belli oldu...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:31 Güncelleme: 15.07.2019 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





