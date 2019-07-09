Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı
Fenerbahçe futbol takımının 2019-2020 sezonu için satışa sunduğu kombinelere taraftarlar ilgi gösterirken, satılan kombine sayısının 25 bine yaklaştığı duyuruldu.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için satışa çıkarılan kombine kartlara, sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da başlayan yenileme süreci ile dün kongre üyeleri için satışa sunulan kombinelerde 25 bine yaklaşıldı.
Geçen sezon 38 binin üzerine kombine satışıyla kendi rekorunu kıran Fenerbahçe Kulübünde, 12 Temmuz'da genel satışın başlamasıyla bu rakama yeniden yaklaşılması bekleniyor.
- 09.07.2019
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nurettin geçmiş olsun Burak
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