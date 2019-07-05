Fenerbahçe'den stoper hamlesi!
Transfer çalışmlarına devam eden Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrilmişti. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliğin'nin genç oyuncusu Mert Çetin'i gündemine aldı.
Transfer çalışmlarına devam eden Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrilmişti. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliğin'nin genç oyuncusu Mert Çetin'i gündemine aldı.
Geleceğin önemli stoper adayları arasında gösterilen Mert Çetin, Ersun Yanal'ın beğenisini kazandı. Ankara çıkarması yapacak olan Fenerbahçe yönetimi hem Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır hem de Gençlerbirliği oyuncusu Mert Çetin'i almayı planlıyor..
MERT ÇETİN KİMDİR?
1 Ocak 1997 Ankara doğumlu olan Mert Çetin, futbol eğitimi Gençlerbirliği altyapısında aldıktan sonra Hacettepe'de profesyonel oldu. Ardından Gençlerbirliği'ne dönen 22 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda ortaya koyduğu performans ile alkış topladı. Mert Çetin, Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ile bu sezon 26 maçta 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki stoper oyuncusunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor..
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 18:53
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Fenerbahçe'den stoper hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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