Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri

Geride kalan sezondaki kötü performansı unutturmayı hedefleyen ve şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe transfer bombalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Son olarak Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'u bitiren sarı-lacivertlilerde, diğer bir bomba transfer olan Max Kruse'nin önüne dünyaca ünlü bir golcü geliyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın, raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçeli idareciler süper bir transfer bitiriyor. İşte ayrıntılar...
5 Temmuz 2019 Cuma 16:45 Güncelleme: 05.07.2019 17:19
Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri

Yeni sezonda iddialı bir kadroyla taraftarlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe hücum hattında Max Kruse transferini noktalarken, için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri

Aleksandar Kolarov ve Garry Rodrigues transferlerini imzaya kadar getiren Fenerbahçe'de golcü transferi de tamam!

Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri

Daha önce Galatasaray'ın da yoklama çektiği süper yıldız için girişimlere başlayan Fenerbahçe, görüşmeleri olumlu anlamda bitirme noktasına getirmeyi başardı.

Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği belirtilen oyuncunun ismi geçtiği anda taraftar adeta heyecandan ayağa kalktı.

Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri

Yıllık maliyeti çok yüksek olan oyuncu ise yapılan görüşmeler neticesinde fedakarlık yapmaya hazır konumda...

VE TRANSFER BİTTİ! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN