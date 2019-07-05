Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri

Geride kalan sezondaki kötü performansı unutturmayı hedefleyen ve şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe transfer bombalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Son olarak Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'u bitiren sarı-lacivertlilerde, diğer bir bomba transfer olan Max Kruse'nin önüne dünyaca ünlü bir golcü geliyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın, raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçeli idareciler süper bir transfer bitiriyor. İşte ayrıntılar...

5 Temmuz 2019 Cuma 16:45 Güncelleme: 05.07.2019 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





