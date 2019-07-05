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Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri
Geride kalan sezondaki kötü performansı unutturmayı hedefleyen ve şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe transfer bombalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Son olarak Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'u bitiren sarı-lacivertlilerde, diğer bir bomba transfer olan Max Kruse'nin önüne dünyaca ünlü bir golcü geliyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın, raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçeli idareciler süper bir transfer bitiriyor. İşte ayrıntılar...
5 Temmuz 2019 Cuma 16:45
Güncelleme: 05.07.2019 17:19
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Yeni sezonda iddialı bir kadroyla taraftarlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe hücum hattında Max Kruse transferini noktalarken, için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor.
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Aleksandar Kolarov ve Garry Rodrigues transferlerini imzaya kadar getiren Fenerbahçe'de golcü transferi de tamam!
Daha önce Galatasaray'ın da yoklama çektiği süper yıldız için girişimlere başlayan Fenerbahçe, görüşmeleri olumlu anlamda bitirme noktasına getirmeyi başardı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği belirtilen oyuncunun ismi geçtiği anda taraftar adeta heyecandan ayağa kalktı.
Yıllık maliyeti çok yüksek olan oyuncu ise yapılan görüşmeler neticesinde fedakarlık yapmaya hazır konumda...