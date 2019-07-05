Fenerbahçe Kolarov'u bitirdi
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov'un transferinde tüm prüzleri giderdi. A Spor İstihbarat Şefi Aykur İnce, Kolarov'un transferi konusunda son gelişmeleri Transfer Hattı programına telefonla bağlanarak aktardı. İnce'nin verdiği bilgilere göre, kapının 4 milyon euro'dan açıldığı transferde Fenerbahçe rakamı 3 milyon euro'ya kadar çekti. İtalya'da başka takımda oynamak istemediğini belirten Kolarov'un transferi konusunda Fenerbahçe ile Roma masaya oturarak tüm prüzleri giderdi. Sırp savunmacının birkaç gün içerisinde resmi imzayı atacağı ve Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de Max Kruse göz doldurdu
- Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis
- Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken...
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
- Transfer savaşının kazananı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Fenerbahçe dünya yıldızı için teklifini yaptı!
- Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşme detayları belli oldu
- Fenerbahçe'den flaş Muriç hamlesi!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.