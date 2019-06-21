İşte Alex’in efsane 11’i
Sarı-lacivertlilerin unutulmaz ismi Alex, birlikte oynadığı isimlerden 11 çıkardı.
Sarı-lacivertlilerin unutulmaz ismi Alex, birlikte oynadığı isimlerden 11 çıkardı. Kurduğu 11'de eldivenleri Volkan Demirel'e veren Alex, savunma 4'lüsünü Gökhan Gönül-Luciano- Lugano-Santos'tan oluşturdu. Orta alanda Emre Belözoğlu-Appiah, kanatlarda Tuncay Şanlı-Deivid ikilisini yazan Brezilyalı, hücuma ise Semih Şentürk ile Van Hooijdonk'u koydu.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
İşte Alex’in efsane 11’i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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