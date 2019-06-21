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21 Haziran 2019, Cuma
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İşte ’in efsane 11’i

İşte Alex’in efsane 11’i

Sarı-lacivertlilerin unutulmaz ismi , birlikte oynadığı isimlerden 11 çıkardı.

Sarı-lacivertlilerin unutulmaz ismi , birlikte oynadığı isimlerden 11 çıkardı. Kurduğu 11'de eldivenleri 'e veren Alex, savunma 4'lüsünü Gökhan Gönül-Luciano- Lugano-Santos'tan oluşturdu. Orta alanda Emre Belözoğlu-Appiah, kanatlarda Tuncay Şanlı-Deivid ikilisini yazan Brezilyalı, hücuma ise ile Van Hooijdonk'u koydu.

  1. 21.6.2019
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