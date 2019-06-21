Alper’den ayrılma şartı

Sivasspor'un transfer listesindeki Alper Potuk, gitmek için şart koşuyor. 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'de senelik 2.2 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılmak için 3 milyon euro istiyor. İstediği paranın verilmesi halinde Alper'in sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu belirtiliyor.