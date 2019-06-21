Alper’den ayrılma şartı
Sivasspor'un transfer listesindeki Alper Potuk, gitmek için şart koşuyor. 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'de senelik 2.2 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılmak için 3 milyon euro istiyor.
Sivasspor'un transfer listesindeki Alper Potuk, gitmek için şart koşuyor. 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'de senelik 2.2 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılmak için 3 milyon euro istiyor. İstediği paranın verilmesi halinde Alper'in sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu belirtiliyor.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Alper’den ayrılma şartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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