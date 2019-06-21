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21 Haziran 2019, Cuma
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Alper’den ayrılma şartı

Alper’den ayrılma şartı

'un listesindeki , gitmek için şart koşuyor. 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu 'de senelik 2.2 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılmak için 3 milyon euro istiyor.

'un listesindeki , gitmek için şart koşuyor. 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu 'de senelik 2.2 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılmak için 3 milyon euro istiyor. İstediği paranın verilmesi halinde Alper'in sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu belirtiliyor.

  1. 21.6.2019
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