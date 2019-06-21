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21 Haziran 2019, Cuma
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’de menajer krizi

Max Kruse’de menajer krizi

Gelecek sezonun kadrosunda düşünülen isimlerden olan ’da pürüz çıktı.

Gelecek sezonun kadrosunda düşünülen isimlerden olan 'da pürüz çıktı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin bizzat yönettiği bu görüşmelerde Alman golcünün menajeri Ersin Akan'ın imza parası konusunda yüksek bir fiyat istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun transferini bu yüzden askıya aldığı belirtildi.

  1. 21.6.2019
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