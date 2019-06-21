Max Kruse’de menajer krizi

Gelecek sezonun kadrosunda düşünülen isimlerden olan Max Kruse'da pürüz çıktı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin bizzat yönettiği bu görüşmelerde Alman golcünün menajeri Ersin Akan'ın imza parası konusunda yüksek bir fiyat istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun transferini bu yüzden askıya aldığı belirtildi.