Max Kruse’de menajer krizi
Gelecek sezonun kadrosunda düşünülen isimlerden olan Max Kruse’da pürüz çıktı.
Gelecek sezonun kadrosunda düşünülen isimlerden olan Max Kruse'da pürüz çıktı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin bizzat yönettiği bu görüşmelerde Alman golcünün menajeri Ersin Akan'ın imza parası konusunda yüksek bir fiyat istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun transferini bu yüzden askıya aldığı belirtildi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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