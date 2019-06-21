‘Arslanagic satılık değil’

Belçika'da yayın yapan Gazet van Antwerpen, Fenerbahçe'nin Arslanagic ile anlaştığını yazmıştı. Gazete, dün de bu futbolcunun kulübü Antwerp'in idarecisinin ifadelerini kullandı. Haberde kulübün Sven Jacques'in, "Dino satılık değil. Bu oyuncuyu satma niyetimiz yok" sözlerine yer verildi.