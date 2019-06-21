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21 Haziran 2019, Cuma
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satılık değil’

‘Arslanagic satılık değil’

'da yayın yapan Gazet Antwerpen, 'nin ile anlaştığını yazmıştı.

'da yayın yapan Gazet Antwerpen, 'nin ile anlaştığını yazmıştı. Gazete, dün de bu futbolcunun kulübü Antwerp'in idarecisinin ifadelerini kullandı. Haberde kulübün Sven Jacques'in, "Dino satılık değil. Bu oyuncuyu satma niyetimiz yok" sözlerine yer verildi.

  1. 21.6.2019
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