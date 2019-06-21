‘Arslanagic satılık değil’
Belçika'da yayın yapan Gazet van Antwerpen, Fenerbahçe'nin Arslanagic ile anlaştığını yazmıştı.
Belçika'da yayın yapan Gazet van Antwerpen, Fenerbahçe'nin Arslanagic ile anlaştığını yazmıştı. Gazete, dün de bu futbolcunun kulübü Antwerp'in idarecisinin ifadelerini kullandı. Haberde kulübün Sven Jacques'in, "Dino satılık değil. Bu oyuncuyu satma niyetimiz yok" sözlerine yer verildi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
‘Arslanagic satılık değil’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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