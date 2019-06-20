Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! 'Biz aptal mıyız?' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! "Biz aptal mıyız?"

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezon tek hedef mutlak şampiyonluk. Gelecek sezon 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer taarruzu başlarken, taraftardan Ali Koç'a şok bir transfer tepkisi geldi...

20 Haziran 2019 Perşembe 15:37 Güncelleme: 20.06.2019 15:37
Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini bırakan Fenerbahçe'de ana gündem maddesi transfer...

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Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler kadroda radikal değişiklikler yapacak.

Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

12 futbolcusuyla sözleşmesi sona eren Sarı Kanarya'da Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı, Neustadter ve İsmail ile yollar ayrıldı.

Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

Sezon başında kiralanan ve istenilen performansı veremeyen Slimani, Benzia ve Ayew ise kulüplerine geri döndüler.

Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

Sezonun sona ermesiyle birlikte 7 futbolcusuyla birden ayrılık kararı alan sarı-lacivertliler, gözünü transfere çevirdi.

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