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Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Simon Kjaer'in İstanbul'a gelmesi taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Fenerbahçe'den ciddi bir teklif gelmesi durumunda transfere olumlu yaklaşabileceğini söyleyen Kjaer'e sarı lacivertliler tarafından yapılan teklif ortaya çıktı.
20 Haziran 2019 Perşembe 15:22 Güncelleme: 20.06.2019 15:22
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Ersun Yanal, Fenerbahçe yönetimine ilk olarak forvet ve stoper transferleri yapmaları gerektiğini iletti.
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