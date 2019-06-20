Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Simon Kjaer'in İstanbul'a gelmesi taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Fenerbahçe'den ciddi bir teklif gelmesi durumunda transfere olumlu yaklaşabileceğini söyleyen Kjaer'e sarı lacivertliler tarafından yapılan teklif ortaya çıktı.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:22 Güncelleme: 20.06.2019 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





