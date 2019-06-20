Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Simon Kjaer'in İstanbul'a gelmesi taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Fenerbahçe'den ciddi bir teklif gelmesi durumunda transfere olumlu yaklaşabileceğini söyleyen Kjaer'e sarı lacivertliler tarafından yapılan teklif ortaya çıktı.
20 Haziran 2019 Perşembe 15:22 Güncelleme: 20.06.2019 15:22
Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı

Sarı lacivertli takımda Rus futbolcu Roman Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından stoper bölgesinde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar kaldı.

Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı

Ersun Yanal, Fenerbahçe yönetimine ilk olarak forvet ve stoper transferleri yapmaları gerektiğini iletti.

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Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken Martin Skrtel'in durumu hala belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı

Tecrübeli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe yönetimi, Skrtel'in 2+1 yıllık sözleşme istemesi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

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