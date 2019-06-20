İsmail Köybaşı'ya Süper Lig'den flaş teklif!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran İsmail Köybaşı'ya Süper Lig'in dört kulübünden teklif geldi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, vatani görevini yapmak için birliğine teslim olmuştu. İsmail'i kadrosuna katmak isteyen Göztepe, Kasımpaşa, Konyaspor ve Denizlispor, 29 yaşındaki oyuncunun askerliğinin bitmesini bekliyor.
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediği İsmail Köybaşı, terhis olduktan sonra geleceğiyle ilgili kararını verecek.
- 20.06.2019
-
Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
-
Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
-
Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
İsmail Köybaşı'ya Süper Lig'den flaş teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.