İsmail Köybaşı'ya Süper Lig'den flaş teklif! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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'ya 'den flaş teklif!

İsmail Köybaşı'ya Süper Lig'den flaş teklif!

ile sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran 'ya 'in dört kulübünden teklif geldi.

ile sözleşmesi sona eren , vatani görevini yapmak için birliğine teslim olmuştu. İsmail'i kadrosuna katmak isteyen , , ve Denizlispor, 29 yaşındaki oyuncunun askerliğinin bitmesini bekliyor.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediği İsmail Köybaşı, terhis olduktan sonra geleceğiyle ilgili kararını verecek.

  1. 20.06.2019
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