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Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Takımdaki lider oyuncu açığını kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy ile bir araya gelen tecrübeli yıldız, sarı-lacivertlilere iki futbolcu önerdi. İşte o isimler...
20 Haziran 2019 Perşembe 10:18
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Gelecek sezon zirvete oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.
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Sezon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Kanarya'da kadroda radikal değişiklikler yapılacak.
Bu doğrultuda ilk adımı atan Fenerbahçe'de Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı ve Neustadter ile yollar ayrıldı.
Kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani, Benzia ve Ayew de takımlarına döndüler.
Transfer dönemime hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg'dan forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı.