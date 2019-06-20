Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Takımdaki lider oyuncu açığını kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy ile bir araya gelen tecrübeli yıldız, sarı-lacivertlilere iki futbolcu önerdi. İşte o isimler...
20 Haziran 2019 Perşembe 10:18
Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Gelecek sezon zirvete oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.

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Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Sezon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Kanarya'da kadroda radikal değişiklikler yapılacak.

Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Bu doğrultuda ilk adımı atan Fenerbahçe'de Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı ve Neustadter ile yollar ayrıldı.

Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani, Benzia ve Ayew de takımlarına döndüler.

Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Transfer dönemime hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg'dan forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı.

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