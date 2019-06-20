Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Takımdaki lider oyuncu açığını kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy ile bir araya gelen tecrübeli yıldız, sarı-lacivertlilere iki futbolcu önerdi. İşte o isimler...

20 Haziran 2019 Perşembe 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





