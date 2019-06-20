Hocası resmen duyurdu! "Fenerbahçe'ye gidebilir"
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gündemindeki Emre Kılınç'ı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Kılınç'ın Sivasspor'un çıkarları doğrultusunda Fenerbahçe'ye gidebileceğini söyledi.
Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay transfer ile açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Çalımbay, "Emre Kılınç kulübün menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe'ye gidebilir" ifadelerini kullandı.
Sivasspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç 31 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Hocası resmen duyurdu! "Fenerbahçe'ye gidebilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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