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20 Haziran 2019, Perşembe
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Hocası resmen duyurdu! "'ye gidebilir"

Hocası resmen duyurdu! "Fenerbahçe'ye gidebilir"

, 'nin gündemindeki 'ı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Kılınç'ın Sivasspor'un çıkarları doğrultusunda Fenerbahçe'ye gidebileceğini söyledi.

Demir Grup 'un başarılı futbolcusu adım adım 'ye yaklaşıyor. Sivasspor transfer ile açıklamalarda bulundu.

Spor'a konuşan Çalımbay, "Emre Kılınç kulübün menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe'ye gidebilir" ifadelerini kullandı.

Sivasspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç 31 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

  1. 20.06.2019
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