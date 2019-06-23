Fenerbahçe Koscielny ile ilgileniyor
Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Arsenal'in Fransız defans oyuncusu Laurent Koscielny ile ilgileniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de yönetim transfer için dikkat çeken bir ismi gündeme aldı.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız defans oyuncusu Laurent Koscielny ile ilgileniyor. Deneyimli futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund ve Olympique Lyon'un da devrede olduğu ifade edildi.
Öte yandan oyuncudan para kazanmayı hedefleyen Arsenal'in bonservis için 10 milyon sterlin gibi bir rakamı düşündüğü belirtildi. 33 yaşındaki stoper, 2010 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor.
- 23.06.2019
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CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
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Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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