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23 Haziran 2019, Pazar
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Koscielny ile ilgileniyor

Fenerbahçe Koscielny ile ilgileniyor

çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan sürpriz bir ismi gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli takım  'in Fransız defans oyuncusu ile ilgileniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan 'de yönetim için dikkat çeken bir ismi gündeme aldı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız defans oyuncusu ile ilgileniyor. Deneyimli futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra ve 'un da devrede olduğu ifade edildi.

Öte yandan oyuncudan para kazanmayı hedefleyen Arsenal'in bonservis için 10 milyon sterlin gibi bir rakamı düşündüğü belirtildi. 33 yaşındaki stoper, 2010 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor.


  1. 23.06.2019
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