Fenerbahçe Koscielny ile ilgileniyor

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de yönetim transfer için dikkat çeken bir ismi gündeme aldı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız defans oyuncusu Laurent Koscielny ile ilgileniyor. Deneyimli futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund ve Olympique Lyon'un da devrede olduğu ifade edildi.

Öte yandan oyuncudan para kazanmayı hedefleyen Arsenal'in bonservis için 10 milyon sterlin gibi bir rakamı düşündüğü belirtildi. 33 yaşındaki stoper, 2010 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor.



