Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Transfer sezonunun açılmasıyla Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transferde girişimlerini sürdürüyor. Birçok mevkide oyuncu transferi yaparak yeni sezonda yepyeni bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü şimdi de Ada'ya dikti. Premier Lig'den bir oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia edilen sarı kanarya görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...
23 Haziran 2019 Pazar 19:55 Güncelleme: 23.06.2019 19:55
Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon takımını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı.

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Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Ersun Yanal'ın onayı ile hamlelerini yapmak isteyen sarı kanaryalar, UEFA'nın olası ceza durumunu da hesaba katıyor.

Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen sarı lacivertliler, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor.

Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Transferde çok dikkatli hareket eden yönetim yapılacak transferlerde hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, kaleye de yeni bir isim transfer etmeyi düşünüyor.

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