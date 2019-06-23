Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Transfer sezonunun açılmasıyla Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transferde girişimlerini sürdürüyor. Birçok mevkide oyuncu transferi yaparak yeni sezonda yepyeni bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü şimdi de Ada'ya dikti. Premier Lig'den bir oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia edilen sarı kanarya görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

23 Haziran 2019 Pazar 19:55 Güncelleme: 23.06.2019 19:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





