Fenerbahçe'ye transferde Galatasaray şoku! Milli yıldız... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye transferde Galatasaray şoku! Milli yıldız...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gözünü önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmaya dikti. Galatasaray bu doğrultuda Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan milli yıldıza gözünü dikti. Aslan transferde oldukça avantajlı...

20 Haziran 2019 Perşembe 09:53
Fenerbahçe'ye transferde Galatasaray şoku! Milli yıldız...

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Fenerbahçe'ye transferde Galatasaray şoku! Milli yıldız...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cimbom hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye transferde Galatasaray şoku! Milli yıldız...

Yönetim Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'ye transferde Galatasaray şoku! Milli yıldız...

Sarı-Kırmızılılar bu sezonki ilk transferini savunma hattına yaptı.

Fenerbahçe'ye transferde Galatasaray şoku! Milli yıldız...

Galatasaray'ın devre arasında Standard Liege'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Christian Luyindama'da sıcak bir gelişme yaşandı.

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