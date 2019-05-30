Fenerbahçe Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı
30 Mayıs 2019, Perşembe
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ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

görüşmelerini sürdürdüğü Alman golcü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Slimanı'den beklediği verimi alamayan, İspanyol golcüsü 'nun ise sözleşmesi sona eren sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında yer alıyordu.

, Bundesliga ekiplerinden ile olan sözleşmesi 30 haziran'da bitecek ve serbest kalacak oyuncuyla geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

, bu görüşmede 31 yaşındaki golcüye 2+1 yıllık sözleşme önerip, Alman futbolcunun kararını beklemeye başlamıştı.

Max Kruse'nin kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ve Fenerbahçe'ye olumlu mesaj yolladığı öğrenildi. Alman futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde sonlandırması bekleniyor.

3 sezondur Werder Bremen forması giyen Kruse, geride kalan sezonda 36 maçta görev yaptı. 31 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 12 gol-13 asistlik performans gösterdi.

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Fenerbahçe Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

  1. 30.05.2019
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