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Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın menajeri transferi açıkladı! İşte yeni rotası...
Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takımdan gönderilecek oyuncuları belirleyen Kanarya'da takımın en gözde oyuncusu durumunda olan Eljif Elmas da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Makedon futbolcunun yeni rotası...
30 Mayıs 2019 Perşembe 18:30
Güncelleme: 30.05.2019 18:42
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Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon büyük bir değişiklik yaşanacak.
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Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitiren Fenerbahçe'de kadro yapılanmasında tam anlamıyla bir devrim yaşanacak.
Buna göre takımdan gönderilecek oyuncuları belirleyen sarı-lacivertlilerde ilk olarak Mathieu Valbuena, Olympiakos'un yolunu tutmuştu.
Roberto Soldado ve Roman Neustadter de takıma sosyal medya hesapları üzerinden veda etti.
Sarı-lacivertlilerdeki yaprak dökümü bununla sınırlı kalmadı ve taraftarların sevgilisi konumunda olan Eljif Elmas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte transferin detayları...