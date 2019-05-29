Roberto Soldado'dan ayrılık mesajı! Sosyal medyadan paylaştı...

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen bir isim daha sarı-lacivertli takımdan ayrılığını sosyal medyadan açıkladı. Fenerbahçe'de 2 yıl forma giyen Roberto Soldado, İstanbul'daki evini boşaltıyor.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından eşyalarını topladığı bir fotoğraf paylaştı. İspanyol futbolcu, böylece Türkiye'den ayrılmak için hazırlık yaptığının mesajını verdi.

YENİ ROTASI İSPANYA

Sarı-lacivertli takımın sözleşmesini yenilemediği Soldado büyük bir ihtimalle gelecek sezon kariyerine ülkesinde devam edecek. 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor.

Fenerbahçe'ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı. Bu sezon ise sarı lacivetli forma ile 25 resmi maça çıkan İspanyol oyuncu, 7 gol atarken, 6 asist yaptı.