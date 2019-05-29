Roberto Soldado'dan ayrılık mesajı! Sosyal medyadan paylaştı...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter'in ayrılıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmasının ardından bir isim daha aynı yolu seçti... Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado Instagram hesabından ayrılık paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen bir isim daha sarı-lacivertli takımdan ayrılığını sosyal medyadan açıkladı. Fenerbahçe'de 2 yıl forma giyen Roberto Soldado, İstanbul'daki evini boşaltıyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından eşyalarını topladığı bir fotoğraf paylaştı. İspanyol futbolcu, böylece Türkiye'den ayrılmak için hazırlık yaptığının mesajını verdi.
YENİ ROTASI İSPANYA
Sarı-lacivertli takımın sözleşmesini yenilemediği Soldado büyük bir ihtimalle gelecek sezon kariyerine ülkesinde devam edecek. 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor.
Fenerbahçe'ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı. Bu sezon ise sarı lacivetli forma ile 25 resmi maça çıkan İspanyol oyuncu, 7 gol atarken, 6 asist yaptı.
- 29.05.2019
- Güncelleme: 29.05.2019 12:12
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Toplam 1
Yorum
35 mılyon euro degılse kalsın takımın belkide en iyi yabancısı....
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Toplam 1
Yorum
eray beşiktaş kimi istese fb gs başakşehir onun peşinde ne de olsa tam isabet transfer yapan takımız bjkde hoca faktörü vardı yetiştirebiliyordu
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Ljajic Lens’ten ucuz!
Toplam 1
Yorum
eray ligimizde çok kaliteli yabancılar var alt liglerimizde yetenekli yerlilerimiz var fbden sktrel ve benzai bjkde iş yapar slimani ya da soldad
Roberto Soldado'dan ayrılık mesajı! Sosyal medyadan paylaştı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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