Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Takımı baştan sona yenilemek isteyen sarı-lacivertliler ismi tartışılmayacak yıldızları listesine aldı. Bu isimlerden biri de Porto ile yollarını ayıran Yacine Brahimi'ydi. Cezayirli yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek için bakın ne yaptı...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:39
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Geride bıraktığımız sezonda hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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Sarı-lacivertli takımda özellikle sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği oyuncular üzerinden gidilirken, son dönemlerde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan yıldız isimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Porto ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Cezayirli futbolcu Yacine Brahimi'nin Fenerbahçe ile görüştüğü ifade edilirken ortaya çıkan yeni detay ise sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Cezayir basınından Dzfoot'ta yer alan haberde 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediği için Olympique Marsilya'dan gelen teklifi reddettiği bildirildi.
Brahimi'nin futbola başladığı Fransa'ya dönmek istemediği ifade edildi.