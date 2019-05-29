Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı! - Fotomaç
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Kaleci Berke Özer'le birlikte 4 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında alınan Barış Alıcı için teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:11 Güncelleme: 29.05.2019 12:10
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Fenerbahçe'de sezon başında transferi en çok heyecan yaratan isimlerden biri Barış Alıcı idi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Altınordu'da birlikte forma giydiği kaleci Berke Özer ile birlikte 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödenmesi karşılığında alınan 21 yaşındaki kanat oyuncusuna 'geleceğin yıldızı' gözüyle bakılıyordu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Sezonun ilk haftalarında ümit vadeden bir performans ortaya koyan Barış, ilerleyen dönemde form düşüklüğü yaşadı ve kulübeye mahkum oldu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Fenerbahçe'de sadece 15 resmi maç forma giyip 1 asist yapabilen Barış Alıcı, 'sürekli oynayıp tecrübe kazanır' umuduyla devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralandı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Ancak genç oyuncu sarı siyahlılarda sadece 10 maçta 2 gol, 1 asist (Tamamı Türkiye Kupası'nda) üretti.

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