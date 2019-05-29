Kaleci Berke Özer'le birlikte 4 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında alınan Barış Alıcı için teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:11
Güncelleme: 29.05.2019 12:10
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Fenerbahçe'de sezon başında transferi en çok heyecan yaratan isimlerden biri Barış Alıcı idi.
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Altınordu'da birlikte forma giydiği kaleci Berke Özer ile birlikte 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödenmesi karşılığında alınan 21 yaşındaki kanat oyuncusuna 'geleceğin yıldızı' gözüyle bakılıyordu.
Sezonun ilk haftalarında ümit vadeden bir performans ortaya koyan Barış, ilerleyen dönemde form düşüklüğü yaşadı ve kulübeye mahkum oldu.
Fenerbahçe'de sadece 15 resmi maç forma giyip 1 asist yapabilen Barış Alıcı, 'sürekli oynayıp tecrübe kazanır' umuduyla devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralandı.
Ancak genç oyuncu sarı siyahlılarda sadece 10 maçta 2 gol, 1 asist (Tamamı Türkiye Kupası'nda) üretti.