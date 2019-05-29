Fenerbahçe'ye aynı takımdan 3 yıldız!

Transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın listesi de ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler İngiltere Premier Lig'e veda eden Huddersfield Town'dan 3 yıldız isim ile anlaşmaya yakın...

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:44 Güncelleme: 29.05.2019 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





