Fenerbahçe'ye aynı takımdan 3 yıldız! - Fotomaç
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye aynı takımdan 3 yıldız!

Transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın listesi de ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler İngiltere Premier Lig'e veda eden Huddersfield Town'dan 3 yıldız isim ile anlaşmaya yakın...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:44 Güncelleme: 29.05.2019 09:52
Fenerbahçe'ye aynı takımdan 3 yıldız!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir transfer atağına kalktı.

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Fenerbahçe'ye aynı takımdan 3 yıldız!

Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig'de sonuncu olarak küme düşen Huddersfield Town'dan 3 futbolcu için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye aynı takımdan 3 yıldız!

Fenerbahçe'nin ilk olarak Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen'le ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye aynı takımdan 3 yıldız!

Zanka lakaplı savunma oyuncusunun da transfere sıcak baktığı bildirildi.

Fenerbahçe'ye aynı takımdan 3 yıldız!

Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertlilerin aynı takımdan ikinci hedefi ise kanat oyuncusu Fransız yıldız Adama Diakhaby oldu.

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