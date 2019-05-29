Transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın listesi de ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler İngiltere Premier Lig'e veda eden Huddersfield Town'dan 3 yıldız isim ile anlaşmaya yakın...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:44
Güncelleme: 29.05.2019 09:52
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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir transfer atağına kalktı.
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Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig'de sonuncu olarak küme düşen Huddersfield Town'dan 3 futbolcu için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin ilk olarak Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen'le ilgilendiği belirtildi.
Zanka lakaplı savunma oyuncusunun da transfere sıcak baktığı bildirildi.
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertlilerin aynı takımdan ikinci hedefi ise kanat oyuncusu Fransız yıldız Adama Diakhaby oldu.