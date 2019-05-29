Kruse’un yeni adresi Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin 2 artı 1 yıllık sözleşme önerdiği ve tüm şartları zorladığı golcü futbolcu için Bild Gazetesi net ifadeler kullandı. Haberde, "Max Kruse, Fenerbahçe'nin teklifini düşünüyor. Kariyerini burada sürdürmeye sıcak bakıyor. İstanbul'a taşınabilir" denildi.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:50
Güncelleme: 29.05.2019 07:50
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri olan Max Kruse ile ilgili hareketli günler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir araya geldiği golcü futbolcunun sarılacivertlilere yakın olduğu iddia edildi.
Comolli'nin 2 artı 1 senelik sözleşme ve imza parası teklif ettiği 31 yaşındaki Alman futbolcuyla ilgili Bild Gazetesi önemli bir haber yaptı.
Alman basını, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Kruse'un Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığını yazdı.
1.5 MİLYON EURO İMZA İÇİN
Haberde, yıldız futbolcuya en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığını belirtilirken, "Max Kruse, bu teklifi düşünüyor.