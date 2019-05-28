İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı! - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!

İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!

Bu sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe gelecek sezona çok farklı bir şekilde başlamayı hedefliyor. Önümüz sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, çalışmalarına da hız verdi. Takımın iyi bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünen Fenerbahçe yönetimi eski futbolcusu Emre Belözoğlu için Başakşehir ile temasa geçti. Taraflar büyük ölçüde anlaştı fakat Emre dönmek için tek bir şart sundu...
28 Mayıs 2019 Salı 19:13 Güncelleme: 28.05.2019 19:34
İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!

Spor Toto Süper Lig'de perde kapandı ve Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti. Takımlar gelecek sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon için sil baştan bir kadro kurmayı planlıyor.

İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!

Fenerbahçe yönetimi takımın yüzünü yenilerken ruhunu da yenilemek istiyor. Bunun için de takımın güçlü bir lidere ihtiyaç duyduğuna kanaat getirdi.

İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Belözoğlu takımın bu eksiğini kapatmak için düşünülen isim.

İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!

Başakşehir'le yollarını ayırmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, eski kulübü Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN