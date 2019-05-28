İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!

Bu sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe gelecek sezona çok farklı bir şekilde başlamayı hedefliyor. Önümüz sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, çalışmalarına da hız verdi. Takımın iyi bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünen Fenerbahçe yönetimi eski futbolcusu Emre Belözoğlu için Başakşehir ile temasa geçti. Taraflar büyük ölçüde anlaştı fakat Emre dönmek için tek bir şart sundu...
28 Mayıs 2019 Salı 19:13
Güncelleme: 28.05.2019 19:34
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Spor Toto Süper Lig'de perde kapandı ve Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti. Takımlar gelecek sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı.
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Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon için sil baştan bir kadro kurmayı planlıyor.
Fenerbahçe yönetimi takımın yüzünü yenilerken ruhunu da yenilemek istiyor. Bunun için de takımın güçlü bir lidere ihtiyaç duyduğuna kanaat getirdi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Belözoğlu takımın bu eksiğini kapatmak için düşünülen isim.
Başakşehir'le yollarını ayırmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, eski kulübü Fenerbahçe'ye geri dönüyor.