Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!

Galatasaray'ın İngiltere'nin Stoke City takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndiaye, sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yaptı. Senegalli yıldızın bir takipçisiyle girdiği Fenerbahçe diyaloğu ise gündem yarattı.

28 Mayıs 2019 Salı 15:36 Güncelleme: 28.05.2019 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





