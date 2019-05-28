Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı! - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!

Galatasaray'ın İngiltere'nin Stoke City takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndiaye, sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yaptı. Senegalli yıldızın bir takipçisiyle girdiği Fenerbahçe diyaloğu ise gündem yarattı.
28 Mayıs 2019 Salı 15:36 Güncelleme: 28.05.2019 15:36
Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da futbolcular da tatillerine başladı.

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Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!

Galatasaray'ın yıldız ismi Ndiaye, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!

Takipçilerine 'neredeyim' sorusu soran Ndiaye'ye taraftarlardan birçok mesaj geldi.

Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!

Taraftarların mesajlarına tek tek yanıt veren Senegalli, kendisine yöneltilen Fenerbahçe mesajını da cevapladı.

Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!

İşte Ndiaye'nin o cevapları;

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