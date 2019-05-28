Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!

Galatasaray'ın İngiltere'nin Stoke City takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndiaye, sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yaptı. Senegalli yıldızın bir takipçisiyle girdiği Fenerbahçe diyaloğu ise gündem yarattı.
28 Mayıs 2019 Salı 15:36
Güncelleme: 28.05.2019 15:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da futbolcular da tatillerine başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın yıldız ismi Ndiaye, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Takipçilerine 'neredeyim' sorusu soran Ndiaye'ye taraftarlardan birçok mesaj geldi.
Taraftarların mesajlarına tek tek yanıt veren Senegalli, kendisine yöneltilen Fenerbahçe mesajını da cevapladı.