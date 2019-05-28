Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı

Gelecek sezon için forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de 1 numaralı hedef bu sezon Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'un da talip olduğu Kosovalı forvetin transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.
28 Mayıs 2019 Salı 14:32
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı

Bu sezon hücum bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de öncelik golcü transferi.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı

Sezon başında transfer ettiği Slimani ve Frey'den istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde aynı hataları tekrarlamak istemiyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı

Sözleşmesi sona eren Soldado'nun da geleceğinin belirsizliğini koruması sebebiyle Fenerbahçe'nin en az 2 forvet takviyesi yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı

Adı Mario Balotelli, Max Kruse, Ze Luis ve Allahyar Sayyadmanesh ile de anılan Kanarya'nın forvet transferindeki öncelikli hedefi Vedat Muriç.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yıldız golcüyü gelecek sezon kadrosunda görmek için ısrarcı olduğu öğrenildi.

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