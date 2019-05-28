Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı

Gelecek sezon için forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de 1 numaralı hedef bu sezon Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'un da talip olduğu Kosovalı forvetin transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





