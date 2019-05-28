HaberlerGaleriFenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Başkan da açıkladı
Gelecek sezon için forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de 1 numaralı hedef bu sezon Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'un da talip olduğu Kosovalı forvetin transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.
28 Mayıs 2019 Salı 14:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bu sezon hücum bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de öncelik golcü transferi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başında transfer ettiği Slimani ve Frey'den istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde aynı hataları tekrarlamak istemiyor.
Sözleşmesi sona eren Soldado'nun da geleceğinin belirsizliğini koruması sebebiyle Fenerbahçe'nin en az 2 forvet takviyesi yapması bekleniyor.
Adı Mario Balotelli, Max Kruse, Ze Luis ve Allahyar Sayyadmanesh ile de anılan Kanarya'nın forvet transferindeki öncelikli hedefi Vedat Muriç.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın yıldız golcüyü gelecek sezon kadrosunda görmek için ısrarcı olduğu öğrenildi.