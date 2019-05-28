Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel... - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin 3-1'lik galip ayrıldığı maça taraftarla Mehmet Topal arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Maçın ardından ise bu gerilim devam ederken olayı Volkan Demirel yatıştırmaya çalıştı. İşte Demirel'in o sözleri...
28 Mayıs 2019 Salı 11:54
Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Sezonun son maçında Antalyaspor'u 3-1 mağlup edip, 6. sıraya yükselen Fenerbahçe'de bütün gündem Mehmet Topal'a yapılan tepkiler oldu.

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Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Tecrübeli orta sahanın oyuna girdiği 68. dakikadan itibaren ıslıklama ve yuhalamalarla karşılaşması sonrası gerilim arttı.

Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Kadıköy'de yaşanan bu tablo maç sonunda devam etti.

Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Yaşadığı tepkilerden dolayı büyük bir üzüntü yaşayan Mehmet Topal, Ersun Yanal'ın saha içinde alkışlatmasına karşın aldırmadan içeri gitmek istedi.

Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

YANINA KOŞTU!

Hızlıca çıkış tüneline yönelen Mehmet'in yanına hemen takım kaptanı Volkan Demirel gitti ve arkadaşına sarıldı.

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