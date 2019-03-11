Fenerbahçe'de tarihi tersten yazdılar

Başakşehir karşısında sahadan eli boş ayrılan ve düşme hattı ile arasındaki mesafeyi açamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal çıktığı 15 resmi maçta sadece 1,33 puan ortalaması yakalayabildi. Kurtarıcı olarak göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı, bu değerde Fenerbahçe'de son 20 yılda görev yapan 16 teknik direktör arasında sadece Philipp Cocu'yu (0,93) geçebildi. Listenin son üç ismi de başkan Ali Koç döneminde bu sene göreve getirilen hocalar oldu. Cocu sonrası 9 maç takımı yöneten ve görevi Yanal'a bırakan Koeman, 1,33 ortalama ile Türkiye kariyerini sonlandırmıştı.





EN BAŞARILI İSİM İSMAİL KARTAL

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile 2014-15 sezonunda zirve yarışını son ana kadar götüren İsmail Kartal ise 46 maçta 2,13 puan ortalamasına ulaşarak listede zirveye oturdu. 2. sıraya ilk döneminde 134 maçta 2,12 puan ortalaması olan Daum yerleşti. Üçüncülük ise Aykut Kocaman ile Vitor Pereira'nın oldu.

26.7 MİLYON EURO HARCADI

Son dönemlerin en hızlı transfer sezonunu geçiren Fenerbahçe, sezon öncesinde ve devre arasında toplam 16 transfer için 26.7 milyon Euro harcadı.

