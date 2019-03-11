Fenerbahçe'de tarihi tersten yazdılar
11 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de tarihi tersten yazdılar

'de tarihi tersten yazdılar

Fenerbahçe'de tarihi tersten yazdılar

'un göreve getirdiği 3 teknik adam da dikiş tutturamadı. Bu sezon takımı çalıştıran Phillip Cocu, Erwin Koeman ve , yakaladıkları puan ortalamalarıyla 'de son 20 yılın en kötü performanslarına imza attılar.

karşısında sahadan eli boş ayrılan ve düşme hattı ile arasındaki mesafeyi açamayan 'de çıktığı 15 resmi maçta sadece 1,33 puan ortalaması yakalayabildi. Kurtarıcı olarak göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı, bu değerde Fenerbahçe'de son 20 yılda görev yapan 16 teknik direktör arasında sadece Philipp Cocu'yu (0,93) geçebildi. Listenin son üç ismi de başkan döneminde bu sene göreve getirilen hocalar oldu. Cocu sonrası 9 maç takımı yöneten ve görevi Yanal'a bırakan Koeman, 1,33 ortalama ile kariyerini sonlandırmıştı.

EN BAŞARILI İSİM İSMAİL KARTAL
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile 2014-15 sezonunda zirve yarışını son ana kadar götüren ise 46 maçta 2,13 puan ortalamasına ulaşarak listede zirveye oturdu. 2. sıraya ilk döneminde 134 maçta 2,12 puan ortalaması olan Daum yerleşti. Üçüncülük ise ile Vitor Pereira'nın oldu.

26.7 MİLYON EURO HARCADI
Son dönemlerin en hızlı sezonunu geçiren Fenerbahçe, sezon öncesinde ve devre arasında toplam 16 transfer için 26.7 milyon Euro harcadı.

Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi
  1. 11.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de tarihi tersten yazdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN