Fenerbahçe'yi sıcak çarptı!
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin konakladığı otelde klima sistemi arızalandı. Oda ısısı 29 dereceye kadar çıkınca, futbolcular sıcaktan dolayı uyuyamadı.
Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe ligde bir yara daha alırken, maç öncesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sarı lacivertli takım, Başakşehir maçları öncesinde Fatih Terim Stadı'na 12 kilometre mesafede Koç Grubu'na ait bir otelde konaklıyordu. Ancak bu yıl stada yine aynı mesafede başka bir otelden teklif geldi. Sabah'ın iddiasına göre; Otel yetkilileri kulübü arayıp, "Fenerbahçe'yi ağırlamak istiyoruz" dediler. Takım Cuma yapılan idman sonrası, bu otele yerleşti. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Otelin klima sistemi arızalandı. Odalarda sıcaklık 29 dereceye kadar çıktı. Futbolcular sıcaktan uyuyamadı. Birçok futbolcu sabah kendini yorgun hissettiğini söyleyip durumdan şikayetçi oldu. Ayrıca otelin Fenerbahçe için özel güvenlik önlemi almadığı, kulübün ağırlamadan hiç memnun kalmadığı ifade edildi.
GECENİN EN ÜZGÜNÜ ZAJC
Fenerbahçe'nin Başakşehir'e kaybettiği maçta etkili oyunuyla alkış alan Miha Zajc, kaçırdığı net gol pozisyonu nedeniyle çok üzgündü. Sloven oyuncunun maç sonunda soyunma odasında takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi.
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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