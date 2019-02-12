Berk Çetin kimdir? Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı...
Fenerbahçe'den sürpriz gurbetçi transferi... Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan, Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giyen Berk Çetin'i transfer etti. Futbolseverlerin daha önce duymadıkları bu isme dair araştırmalar başladı. Peki Berk Çetin kimdir? Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe'de geleceğe yatırım çalışmaları sürüyor... Sarı lacivertli ekip, transfer, için Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtilen Berk Çetin'i kadrosuna kattı.
BERK ÇETİN KİMDİR?
Berk Çetin, Almanya Würselen'de 2 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Sol ayağını kullanan 1.83'lük genç oyuncu, sol bek ve stoper mevkilerinde forma giyiyor. Türkiye U17 ve U19'da toplamda 10 maça çıkan genç oyuncu, futbol kariyerine Alemannia Aachen Jugend takımında başlamıştır.
- 12.2.2019 11:52
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Berk Çetin kimdir? Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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