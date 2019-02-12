Berk Çetin kimdir? Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı...
13 Şubat 2019, Çarşamba
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kimdir? 'den 'a çalımı...

Berk Çetin kimdir? Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı...

'den sürpriz gurbetçi transferi... Sarı lacivertliler, 'ın da listesinde bulunan, takımında forma giyen 'i transfer etti. Futbolseverlerin daha önce duymadıkları bu isme dair araştırmalar başladı. Peki Detaylar haberimizde...

'de geleceğe yatırım çalışmaları sürüyor... Sarı lacivertli ekip, , için 'ın da devrede olduğu belirtilen 'i kadrosuna kattı.

BERK ÇETİN KİMDİR?

Berk Çetin, Würselen'de 2 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Sol ayağını kullanan 1.83'lük genç oyuncu, sol bek ve stoper mevkilerinde forma giyiyor. U17 ve 'da toplamda 10 maça çıkan genç oyuncu, futbol kariyerine Alemannia Aachen Jugend takımında başlamıştır.

  1. 12.2.2019 11:52
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