Berk Çetin kimdir? Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı...

Fenerbahçe'de geleceğe yatırım çalışmaları sürüyor... Sarı lacivertli ekip, transfer, için Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtilen Berk Çetin'i kadrosuna kattı.

BERK ÇETİN KİMDİR?

Berk Çetin, Almanya Würselen'de 2 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Sol ayağını kullanan 1.83'lük genç oyuncu, sol bek ve stoper mevkilerinde forma giyiyor. Türkiye U17 ve U19'da toplamda 10 maça çıkan genç oyuncu, futbol kariyerine Alemannia Aachen Jugend takımında başlamıştır.