Şovun adı Fenerbahçe – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Şovun adı

Şovun adı Fenerbahçe

Avrupa’nın kralı, dün de ligde rakip tanımadı. B.Çekmece’yi 37 sayı farkla deviren Obradoravic’in öğrencileri, sahasındaki seriyi tam 67 maça çıkardı.

Avrupa'da fırtına gibi esen Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de rakip tanımıyor. Avrupa'da geçtiğimiz cuma Panathinaikos'u 19 sayı farkla deviren sarı- lacivertliler, dün de Büyükçekmece'yi yıktı. Salondan 107-70'lik skorla galip ayrılan 'in öğrencileri bir rekora da imza attı. Fenerbahçe, bu sonuçla taraftarı önündeki galibiyet serisini 67 maça çıkardı. İki takımın da hücümda etkiliği olduğu karşılaşmanın ilk periyodu başa baş geçti. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, kaptan Melih'in öne çıktığı bu bölümde farkı açtı ve soyunma odasına 50-36 önde girdi. Üçüncü periyotta da rahat sayılar bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 81-56 üstün başladı. Taraftarı önünde sezonun en rahat galibiyetlerinden birini alan Fenerbahçe, son periyotta da üstünlüğünü korudu. Salondan 37 sayı farkla galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde forma giyen 12 oyuncu da rakip potada sayı bulmayı başardı.

'İYİ VE CİDDİ OYNADIK'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçtan sonra bir hayli mutluydu. "Çok iyi ve ciddi bir şekilde oynadık" diyen Sırp hoca, "Genç oyuncular verilen şansı çok güzel kullandı. Onlar için bu durum önemli tabii. Oyunculara güzel bir galibiyet için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  1. 11.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şovun adı Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN