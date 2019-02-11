Şovun adı Fenerbahçe

Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de rakip tanımıyor. Avrupa'da geçtiğimiz cuma Panathinaikos'u 19 sayı farkla deviren sarı- lacivertliler, dün de Büyükçekmece'yi yıktı. Salondan 107-70'lik skorla galip ayrılan Zeljko Obradovic'in öğrencileri bir rekora da imza attı. Fenerbahçe, bu sonuçla taraftarı önündeki galibiyet serisini 67 maça çıkardı. İki takımın da hücümda etkiliği olduğu karşılaşmanın ilk periyodu başa baş geçti. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, kaptan Melih'in öne çıktığı bu bölümde farkı açtı ve soyunma odasına 50-36 önde girdi. Üçüncü periyotta da rahat sayılar bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 81-56 üstün başladı. Taraftarı önünde sezonun en rahat galibiyetlerinden birini alan Fenerbahçe, son periyotta da üstünlüğünü korudu. Salondan 37 sayı farkla galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde forma giyen 12 oyuncu da rakip potada sayı bulmayı başardı.



'İYİ VE CİDDİ OYNADIK'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçtan sonra bir hayli mutluydu. "Çok iyi ve ciddi bir şekilde oynadık" diyen Sırp hoca, "Genç oyuncular verilen şansı çok güzel kullandı. Onlar için bu durum önemli tabii. Oyunculara güzel bir galibiyet için teşekkür ediyorum" diye konuştu.