Kraliçeler zirve aşkına – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Kraliçeler zirve aşkına

Kraliçeler zirve aşkına

’ne konuk olan F.Bahçe Kadın , rakibini 31 sayı farkla geçti, zirve takibine devam etti.

Fenerbahçe Kadın , dün konuk olduğu 'ni farklı geçti. Hartley'in yıldızlaştığı maçtan 89-58 galip ayrılan Potanın Kraliçeleri, 5'te 5 yaptı, zirve yarışından kopmadı. Maçın ilk periyodunu 23-20 üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, devreyi de 41-35 önde kapadı. Rakibi karşısında sert savunma yapan F.Bahçe, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve maçı 31 sayı farkla kazandı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Hatay-İzmit Bld.: 86- 72, Adana-Kayseri: 77-83
  1. 11.2.2019
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