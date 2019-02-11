"Ayrıldığım için mutluyum" – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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" için mutluyum"

"Ayrıldığım için mutluyum"

'nın takımına kiralanan , " son gününde, 23.50'de imza attım. 'dan bir teklif olduğunu söyledi, o yüzden bekledik. Eğer Leganes'e imza atamasaydım, F.Bahçe'ye dönerdim. Bu çok zor olurdu. için mutluyum" dedi.

'nın takımına kiralanan , " son gününde, 23.50'de imza attım. 'dan bir teklif olduğunu söyledi, o yüzden bekledik. Eğer Leganes'e imza atamasaydım, F.Bahçe'ye dönerdim. Bu çok zor olurdu. için mutluyum" dedi.

  1. 11.2.2019
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