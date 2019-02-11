İspanya'nın Leganes takımına kiralanan Reyes, "Transferin son gününde, 23.50'de imza attım. Menajerim Fransa'dan bir teklif olduğunu söyledi, o yüzden bekledik. Eğer Leganes'e imza atamasaydım, F.Bahçe'ye dönerdim. Bu çok zor olurdu. Ayrıldığım için mutluyum" dedi.